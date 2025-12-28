الأحد 2025-12-28 09:35 م

آبار مياه الأمطار في الكورة نموذج للعمل الخيري المستدام

الأحد، 28-12-2025 08:28 م
الوكيل الإخباري- طوّرت جمعية السنابل الذهبية الخيرية بلواء الكورة نشاطها الخيري إلى عمل مستدام من خلال برنامج لحفر آبار تجميع مياه الأمطار بهدف تحقيق الأمن المائي والاستقرار المعيشي للمجتمعات المحلية.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور فادي مقدادي إن الجمعية لجأت إلى تنفيذ هذا البرنامج للمساهمة في تعزيز الاحتياطي المائي في المنطقة ودعم القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الجمعية نجحت منذ إطلاق البرنامج عام 2021 في حفر 176 بئراً، بكلفة 1500 دينار للبئر الواحد، في إطار "التمويل المجتمعي المحلي"، أي تبرعات أهالي لواء الكورة.

وأوضح أن البرنامج يشمل توفير الآبار للأسر الفقيرة، وأسر الأيتام، والأسر من ذوي الإعاقة، حيث تتكفل الجمعية بكامل التكاليف المالية لعملية الحفر، لافتاً إلى أن الجمعية تدعم مساهمات الأسر متوسطة الدخل بجزء من كلفة الحفر، فيما تتحمل الجمعية باقي التكاليف عبر جهود المتطوعين والآليات المتاحة.

من جهتهم، أكد مستفيدون من البرنامج أن الآبار التي حصلوا عليها من الجمعية أسهمت في حل مشكلات توفير مياه الشرب خلال فصل الصيف، وساعدت في دعم بعض المشاريع الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الزراعة الحقلية والمنزلية لديهم.

وأشار عدد منهم إلى أن آبارهم وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى من المياه خلال المنخفض الجوي الحالي الذي يؤثر على المملكة.
 
 


آبار مياه الأمطار في الكورة نموذج للعمل الخيري المستدام

أخبار محلية

