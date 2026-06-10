"آثار الطفيلة" تطلق برامج ترويجية للمواقع الأثرية

وأكدت المديرية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه السلسلة ستأخذ المتابعين في رحلة لاكتشاف كنوز الطفيلة الأثرية والتاريخية، من خلال منشورات تعريفية متتابعة تستعرض أبرز المعالم والمواقع التي تعكس عمق الحضارات التي تعاقبت على المحافظة عبر مختلف العصور.
وشكلت قلعة الحسا الأثرية أولى محطات السلسلة الترويجية، باعتبارها واحدة من أبرز الشواهد التاريخية في الطفيلة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي ارتبط تاريخيا بطريق الحج والتجارة، إذ كانت محطة رئيسية لتأمين القوافل والمسافرين عبر العصور.
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