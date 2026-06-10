الأربعاء 2026-06-10 02:35 م

"آثار الطفيلة" تطلق برامج ترويجية للمواقع الأثرية

الطفيلة
الطفيلة
 
الأربعاء، 10-06-2026 02:28 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية آثار الطفيلة سلسلة تعريفية وترويجية للمواقع الأثرية والسياحية في المحافظة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتعريفية ميدانية بالتعاون مع المراكز الشبابية والجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الإرث الأثري والحضاري في المحافظة.

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وأكدت المديرية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه السلسلة ستأخذ المتابعين في رحلة لاكتشاف كنوز الطفيلة الأثرية والتاريخية، من خلال منشورات تعريفية متتابعة تستعرض أبرز المعالم والمواقع التي تعكس عمق الحضارات التي تعاقبت على المحافظة عبر مختلف العصور.


وشكلت قلعة الحسا الأثرية أولى محطات السلسلة الترويجية، باعتبارها واحدة من أبرز الشواهد التاريخية في الطفيلة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي ارتبط تاريخيا بطريق الحج والتجارة، إذ كانت محطة رئيسية لتأمين القوافل والمسافرين عبر العصور.

 
 


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