آثار الكورة: طاحونة عودة في جديتا تعمل بشكل طبيعي

الوكيل الإخباري- أكد مدير مكتب آثار لواء الكورة، خالد الجنايدة، أن طاحونة عودة الأثرية في وادي الريان بمنطقة جديتا تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير عملها.

اضافة اعلان



وقال الجنايدة، إن مكتب آثار الكورة بالتعاون مع بلدية برقش، قام بإجراء صيانة لسقف طاحونة عودة، لحمايتها من العوامل الجوية والأمطار.