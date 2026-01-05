الإثنين 2026-01-05 12:37 م

آثار الكورة: طاحونة عودة في جديتا تعمل بشكل طبيعي

طاحونة عودة الأثرية في وادي الريان بمنطقة جديتا
طاحونة عودة الأثرية في وادي الريان بمنطقة جديتا
05-01-2026

الوكيل الإخباري-   أكد مدير مكتب آثار لواء الكورة، خالد الجنايدة، أن طاحونة عودة الأثرية في وادي الريان بمنطقة جديتا تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير عملها.

وقال الجنايدة، إن مكتب آثار الكورة بالتعاون مع بلدية برقش، قام بإجراء صيانة لسقف طاحونة عودة، لحمايتها من العوامل الجوية والأمطار.


وأضاف أن الطاحونة جاهزة لطحن الحبوب، إلا أن تطور آلات الطحن حولها إلى مطحنة أثرية وتراثية، حيث أن بناؤها يعود إلى الفترة العثمانية المبكرة، مشيرا إلى أن طاحونة عودة تعمل بالطاقة المائية لطحن الحبوب وتم تشغيلها عدة مرات أمام الوفود الزائرة للمطحنة.

 
 


