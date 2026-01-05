آثار الكورة: طاحونة عودة في جديتا تعمل بشكل طبيعي

وقال الجنايدة، إن مكتب آثار الكورة بالتعاون مع بلدية برقش، قام بإجراء صيانة لسقف طاحونة عودة، لحمايتها من العوامل الجوية والأمطار.
وأضاف أن الطاحونة جاهزة لطحن الحبوب، إلا أن تطور آلات الطحن حولها إلى مطحنة أثرية وتراثية، حيث أن بناؤها يعود إلى الفترة العثمانية المبكرة، مشيرا إلى أن طاحونة عودة تعمل بالطاقة المائية لطحن الحبوب وتم تشغيلها عدة مرات أمام الوفود الزائرة للمطحنة.
