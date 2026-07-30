آثار جرش: لم نسجل أي مخالفات على الموقع الأثري خلال المهرجان

الوكيل الإخباري- قال مدير آثار جرش محمد الشلبي، إن الموقع الأثري في جرش لم يسجل أي مخالفات منذ انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40.

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وأضاف الشلبي أن كوادر دائرة الآثار تنفذ جولات ميدانية على مدار الساعة للمحافظة على الموقع الأثري، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في المعالم الأثرية خلال فترة المهرجان، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وأوضح أن مديرية آثار جرش شاركت في أعمال تهيئة الموقع الأثري قبل انطلاق المهرجان، من خلال إزالة الأعشاب والتأكد من جاهزية عناصر السلامة العامة، إلى جانب مشاركتها في اللجان التنظيمية والفنية للمهرجان.



وبين أن المديرية شكلت فرقًا مؤهلة ومدربة لمراقبة الموقع الأثري، والتأكد من التزام الزوار بالحفاظ على المعالم الأثرية، مؤكدًا أنه لم تسجل أي مخالفات على الموقع منذ بدء فعاليات المهرجان.



وأشار إلى أن المديرية تؤكد باستمرار على الزوار عدم رمي أعقاب السجائر أو سكب السوائل على المعالم الأثرية، لافتًا إلى وجود التزام واستجابة من الزوار لهذه التعليمات.