آخر تطورات الحالة الصحية لعودة الفاخوري

وسيدخل المنتخب معسكره التدريبي في مدينة بورتلاند الأميركية، حيث مقر إقامته خلال البطولة، على أن يواصل تدريباته هناك حتى موعد المباراة المقررة الأربعاء 17 حزيران، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأنهى المنتخب معسكره التدريبي في مدينة سان دييغو الأميركية، ضمن البرنامج التحضيري الأخير قبل انطلاق المونديال، وذلك عقب المباراة الودية التي جمعته بكولومبيا.
يشار إلى أن تدريبات "النشامى" في سان دييغو شهدت حضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي أشاد خلال حديثه مع اللاعبين بمستوى الانضباط التكتيكي، ودوره في تعزيز جاهزية المنتخب للمنافسة على المستوى العالمي.
وأكد ولي العهد أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب، وضرورة التركيز العالي والتحضير الذهني، نظرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين، لافتاً إلى وقوف جميع الأردنيين خلف المنتخب في استحقاقاته المقبلة، مع التأكيد على أهمية تقديم أداء مشرف بغض النظر عن النتيجة.
ويتمتع جميع اللاعبين بصحة جيدة، بمن فيهم عودة الفاخوري، الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة كولومبيا، وشارك في التدريبات بشكل طبيعي.
وجرى استدعاء اللاعب محمد أبو غوش بدلاً من إبراهيم صبرة، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة صبرة بتمزق في أربطة الكاحل في القدم اليسرى، ما استدعى استبعاده من القائمة.
ويعد محمد أبو غوش من الخيارات الهجومية لدى مدرب المنتخب جمال سلامي، بعد غياب صبرة عن القائمة الحالية بسبب الإصابة.
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