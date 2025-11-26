آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا

12:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755204 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تتواصل العملية الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية المختصة في مدينة الرمثا منذ مساء الثلاثاء، وسط تعزيزات كبيرة وفرض طوق أمني محكم على المنطقة المستهدفة. اضافة اعلان





وبحسب ما نقلته قناة المملكة، قامت الفرق الأمنية بقطع التيار الكهربائي عن محيط المداهمة كإجراء احترازي يهدف إلى تسهيل السيطرة الميدانية ومنع أي تحرك يعرّض القوة للخطر.



كما أفادت بإصابة أربعة أشخاص خلال العملية، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج في مستشفى الرمثا.



وكان وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني قد أكد في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس" أن الأجهزة الأمنية "تنفذ مداهمة لخارجين عن القانون في مدينة الرمثا"، مضيفاً أن الإعلان عن تفاصيل العملية سيتم فور انتهائها.