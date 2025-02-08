آخر فرصة لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس

الوكيل الإخباري- تنتهي عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية، الساعة الثانيـة عشرة ليلا من مساء السبت، أما مرحلة الدبلوم المتوسط تنتهي مساء غد الأحد.

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وبدأت عملية تقديم طلبات الالتحاق صباح الثلاثاء الماضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وقالت الوحدة في بيان صحفي، إنه يقوم الطالب الأردني الناجح في شهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2024-2025 فقط، والحاصل على معدل 65 بالمئة فأكثر (سواءً الناجح لأول مرة أو المعيد لأغراض رفع المعدل) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) دينارا أردنيا، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.



وأشارت إلى أن هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ومنها مكاتب البريد الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة.



وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.



ودعت الوحدة الطلبة إلى ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد قسم البكالوريوس، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافة إلى الأسئلة الأكثر تكرارا، ومعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الماضية 2024-2025 (علما بأنه لن يظهر للطالب في شاشة الخيارات إلا التخصصات التي تتناسب مع معدله في شهادة الثانوية العامة وفقا لهذه المعدلات)، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.



كما يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقا) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق، والتأكيد على أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل.



وأكدت الوحدة أنه نظرا لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا باستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.