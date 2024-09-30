آخر موعد لتقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة لأخرى

وأضاف الخطيب بأن هناك تخصصات جديدة لم تكن مطروحة في طلب القبول الموحد تم طرحها في طلب إساءة الاختيار والمناقلات هي:
مرحلة البكالوريوس :
1. تخصص تكنولوجيا معلومات الأعمال/الجامعة الأردنية
2. تخصص الأمن السيبراني/الجامعة الأردنية
3. تخصص الذكاء الاصطناعي / الجامعة الأردنية
4. تخصص علم البيانات / الجامعة الأردنية
5. تخصص دكتور في طب وجراحة الأسنان / جامعة مؤتة
6. تخصص التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر/ جامعة مؤتة
7. تخصص علم الاجتماع/الانحراف والجريمة / كلية عجلون الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية
مرحلة الدبلوم المتوسط :
1. تخصص تكنولوجيا التعليم الإلكتروني /كلية الأميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية
2. تخصص التربية البدنية والصحية / كلية الكرك الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية
حيث ستظهر هذه التخصصات لجميع الطلبة، وذلك حسب الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب وفقاً للسياسية العامة لقبول الطلبة، نظراً لعدم توفر معدل قبول تنافسي فيها حتى اللحظة، وبعد تنفيذ عملية المناقلات وقبول طلبة إساءة الاختيار يتوقع أن يكون معدل القبول التنافسي فيها أعلى من الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المنصوص عليه في السياسة العامة لقبول الطلبة، لذا ينصح بعدم اختصار الطلب على هذه التخصصات الجديدة فقط.
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