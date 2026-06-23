آلاف الأردنيين في المدرج الروماني لدعم النشامى منذ الرابعة فجراً

وتجمع المشجعون في موقع البث الجماهيري منذ الساعة الرابعة فجراً، رغم أن صافرة بداية المباراة ستنطلق عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت العاصمة عمّان، حيث حرصت الجماهير على الحضور المبكر لتأمين أماكنها وسط أجواء حماسية واحتفالية.
ويأتي هذا الحضور الكثيف في إطار الدعم الشعبي المتواصل للمنتخب الوطني، في مواجهة تُعد من أبرز محطات “النشامى” في مشوارهم المونديالي، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص التأهل في البطولة.
وتسود المدرج الروماني أجواء من الهتافات الداعمة للنشامى، في مشهد يعكس وحدة الجماهير خلف المنتخب، وإصرارها على مؤازرته حتى اللحظات الأخيرة من المواجهة الحاسمة أمام الجزائر.
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