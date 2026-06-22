الإثنين 2026-06-22 05:34 م

آلية جديدة لصرف تعويض الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة عند المغادرة نهائيا

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أرشيفية
 
الإثنين، 22-06-2026 05:01 م
الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن آلية جديدة تتيح للعمالة الوافدة في المملكة صرف مستحقاتها التأمينية (تعويض الدفعة الواحدة) عند مغادرة البلاد نهائياً خروج بلا عودة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على قوننة أوضاع العمالة الوافدة خلال الفترة من حزيران الحالي وحتى نهاية أيلول المقبل.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هذه الآلية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة بشكل نهائي، حيث أصبح بإمكانهم تقديم طلب صرف مستحقاتهم إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة دون الحاجة لمراجعة وزارة العمل أو إحضار موافقات مسبقة.

وبيّنت المؤسسة أن تقديم الطلب متاح للعمالة الوافدة داخل المملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مبينةً أنها لهذه الغاية قامت باستحداث سبب صرف جديد ضمن أسباب صرف تعويض الدفعة الواحدة على خدماتها الإلكترونية تحت مسمى (مغادرة البلاد نهائياً بلا عودة)، كما وفّرت على موقعها الإلكتروني ضمن زاوية المكتبة الإلكترونية (النماذج والطلبات) النموذج الخاص بتحويل مستحقات تعويض الدفعة الواحدة إلى خارج المملكة.

كما دعت المؤسسة العمالة الوافدة الذين يتقدمون بطلبات الصرف إلى ضرورة متابعة الرسائل الإرشادية النصية التي ستصل عبر هواتفهم الخلوية  لاستكمال إجراءات صرف المستحقات وتحويلها إلى خارج المملكة بعد مغادرة المملكة بشكل نهائي.
 
 


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