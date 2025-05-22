أبراج السادس تتألق في عيد الاستقلال79 بعرض مبهر للألعاب النارية

الوكيل الإخباري- تتزين سماء العاصمة عمّان، مساء يوم الأحد، الموافق 25 أيار بعرض مبهر للألعاب النارية ينطلق من أبراج السادس، إحدى مشروعات "شركة بوابة الأردن"، احتفالًا بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة.

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وفي مشهد غير مسبوق، سيُضفي هذا العرض لمسة احتفالية فريدة على هذه المناسبة الوطنية العزيزة.



وتم اختيار موقع أبراج السادس ليكون المنصة الرسمية لانطلاق هذا العرض البصري الضخم، بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب العاصمة عمّان، وما يوفره من إطلالات شاملة تُضفي بُعدًا بصريًا مميزًا لهذا الحدث الاستثنائي، حيث يُعد هذا العرض الأول من نوعه في المملكة من حيث الحجم والتقنيات المستخدمة.



وعبر المدير العام لشركة بوابة الأردن، طارق عبد الرحمن، في تصريح صحفي، عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تُجسّد تعبيرًا صادقًا عن محبتنا للأردن وولائنا لقيادته الهاشمية الحكيمة، ومشاركتنا الصادقة لأبناء الشعب الأردني فرحتهم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعًا.



وأضاف عبد الرحمن أن مشروع "بوابة الأردن" أصبح جزءًا لا يتجزأ من نسيج عمّان وهويتها المعمارية الحديثة، وأن حرص القائمين عليه أن يكون حاضراً في كل لحظة وطنية ينبض بالانتماء ويعكس روح التقدم والطموح الذي يجسده الأردن اليوم.



ويأتي هذا الحدث قبيل إطلاق عمليات التسويق في الأردن ومنطقة الخليج بحلول شهر تموز 2025، في خطوة تسلط الضوء على مشروع "بوابة الأردن" كخيار سكني واستثماري مميز في قلب العاصمة، والذي يشهد حاليا تقدمًا ملحوظًا في أعمال المرحلة الثانية والتي تتضمن تطوير برج سكني يتألف من 43 طابقاً، يتميز بإطلالات بانورامية استثنائية على مدينة عمّان، إلى جانب مركز تسوق راقٍ يُتوقع أن يشكل وجهة جاذبة للسكان والزوار والمستثمرين على حد سواء.