أبرز إنجازات قطاع التعليم العالي خلال نصف عام

الوكيل الإخباري- أنجزت الحكومة من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025)، عددا من إنجازات قطاع التعليم العالي خلال النصف الأول من هذا العام.

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وأوضح التقرير الإنجازات استكمالا لتنفيذ مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، منح الترخيص النهائي لإنشاء جامعة المملكـة للعلـوم الطبيـة والانتهاء مــن التصميـم النهائي للمشروع ، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالأعمال الإنشائية لكلية الطب 13 بالمئة، كمـا تم العمل علـى تطويـر مضمون ومواصفات البرنامج التعليمي لكليـة الطـب البشـري، بالتعـاون مــع الشريك الاستراتيجي جامعــة لنــدن.



وأشار إلى منح الموافقــة المبدئيــة لإنشاء مستشــفى تعليمي بسـعة 330 سـريرا، حيث بلغت نسـبة إنجـاز الأعمال الإنشائية فيه 13 بالمئة، ويتـم العمل بالتعاون مـع الشـريك الاستراتيجي (المراكز الطبية لجامعة كاليفورنيا فــي لوس انجلوس) علــى تطوير جميع المسارات الفنية والطبيـة والتعليمية فــي المستشفى.



وتم اعتــراف وزارة التعليـم العالي والبحث العلمي فــي إقليــم كردستان العــراق رســميًا، بالتعليم التقنــي والتطبيقي النوعي والحديث لدرجات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس مــن 20 جامعة أردنية رسمية، كنتيجة لملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024، الأمر الذي سـيكون له أثــر إيجابي كبير في زيادة اسـتقطاب الطلبـة الوافدين من الإقليم للدراســة فــي الجامعات الأردنية المعتــرف بها.