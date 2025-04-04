الجمعة 2025-04-04 07:43 م
 

أبرز الحوادث التي تعامل معها الدفاع المدني خلال 24 ساعة

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أرشيفية
 
الجمعة، 04-04-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 1473 حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية.

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كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 108 حوادث إنقاذ، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و 34 ثانية، إضافة إلى 56 حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و36 ثانية.


وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني في مديرية الأمن العام على جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة، حفاظا على سلامتهم.

 
gnews

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