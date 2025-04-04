أبرز الحوادث التي تعامل معها الدفاع المدني خلال 24 ساعة

كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 108 حوادث إنقاذ، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و 34 ثانية، إضافة إلى 56 حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و36 ثانية.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني في مديرية الأمن العام على جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة، حفاظا على سلامتهم.
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