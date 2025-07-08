أبوزيد: حادث بيت حانون رسالة بالنار أُلقيت على طاولة المفاوضات

10:20 ص

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الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد إن الحادث الذي وقع في بيت حانون له دلالات زمانية ومكانية، حيث جاء في أسوأ توقيت بالنسبة لنتنياهو أثناء لقائه ترامب وأثناء انعقاد المفاوضات، فيما الدلالات المكانية أن العملية وقعت في بيت حانون، أول منطقة دخلها الاحتلال في بداية العملية العسكرية، كما أن بيت حانون تقع على الحافة الأمامية للمنطقة العازلة. اضافة اعلان





وأضاف أبوزيد أن بيت حانون أعلن الاحتلال عن السيطرة عليها أكثر من مرة، وأعلن اغتيال قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض، ليتبيّن لاحقًا أنه ظهر في أحد المقاطع أثناء عمليات تسليم الأسرى.



وأشار أبوزيد إلى أن العملية العسكرية "عربات جدعون" تأكل نفسها، وقد وصلت إلى الاختناق العملياتي الذي لا يمكن بعده أن تحقق أي إنجاز عسكري، وتأتي عملية بيت حانون، التي أُعلن عن إصابة 16 جنديًا فيها، لتؤكد أن حجم الخسائر في القوى البشرية بات أزمة وليس مجرد مشكلة أمام استمرار العملية العسكرية.