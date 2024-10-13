أبو السعود يؤكد أهمية تطبيق برامج توزيع المياه حسب الخطط المعلنة

الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أهمية تركيز الجهود على تطبيق برامج توزيع المياه حسب الخطط المعلنة والاستعجال باستكمال كامل الاستعدادات لموسم الشتاء ومتابعة شكاوى المواطنين.

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وقال أبو السعود خلال جولة في اربد اليوم الأحد، للوقوف على واقع خدمات تزويد المياه التقى خلالها محافظ اربد رضوان العتوم ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، إن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لخدمة المواطن في ظل تزايد تحديات المياه وتأمينه باحتياجاته، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية قصوى في متابعة أي ملاحظات من المواطنين تتصل بضعف التزويد المائي.



‎وأضاف أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة الأداء وإحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدم للمواطنين، وتأمين احتياجات المياه في جميع مناطق المملكة بالإسراع بتأمين مصادر مياه إضافية ونقل كميات معززة لبعض لمناطق تعاني شحاً في التزويد المائي.

‎وأشار الوزير إلى أن خطط الوزارة وشركات المياه ستتمكن من مواجهة كل الضغوطات التي يواجهها القطاع وتحقق تحسنا ملحوظا في التزويد المائي وتوفير المياه لغايات الاستخدام المنزلي في معظم المناطق.



واستمع الوزير في شركة مياه اليرموك من مديرها العام والمعنيين، إلى شرح مفصل عن سير عمل عدد من المشاريع، خاصة خفض الفاقد لتحسين التزويد للمواطنين واستبدال العدادات، وتحسين عمليات الفوترة وزيادة قارئي العدادات والجباة للتخفيف على المواطنين، موعزا بمتابعة جميع المشاريع وفق افضل المواصفات.



وتشمل المشاريع الحالية، إنشاء محطة تحلية وخطوط ناقلة في محافظة عجلون بتكلفة 10 ملايين دينار، وفي لواء بني كنانة في اربد مشاريع بقيمة 65 مليون يورو تشمل خط مياه 700 ملم من خزان زبدا الى سما الروسان، وخزانا بسعة 16 ألف متر مكعب في سما الروسان، وخزانا بسعة ألف متر مكعب في حبراص، وتغيير شبكات معظم مناطق اللواء واستبدال العدادات، وكذلك مشروع توسعة محطة تنقية الرمثا بقيمة 68 مليون يورو لشمول معظم المناطق بخدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطة.