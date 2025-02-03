 
الإثنين 2025-02-03 05:33 م
 

أبو السعود يؤكد أولوية الحصاد المائي للحد من تأثير التغيرات المناخية

وزارة المياه
وزارة المياه
الإثنين، 03-02-2025 04:35 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن الحصاد المائي يعد أولوية لقطاع المياه في التصدي للحد من تأثير التغيرات المناخية وتراجع المصادر المائية، مبينا أهمية تعزيز الطاقة التخزينية في السدود والوصول إلى أفضل التقنيات الحديثة في هذا المجال.

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وبين أبو السعود خلال اليوم العلمي الذي نظمته الوزارة اليوم الاثنين بالتعاون مع نقابة الجيولوجيين حول السدود والحصاد المائي، أن الحصاد المائي يكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف المائية التي تواجه منطقتنا، نظرا للحاجة إلى حلول مستدامة لإدارة المياه، مؤكدا أن تطبيق تقنيات الحصاد المائي، مثل بناء السدود الصغيرة، والخزانات الجوفية، والبرك الترابية، وتركيب أنظمة تجميع مياه الأمطار فوق الأسطح، يسهم في تقليل الفاقد المائي، وتحسين استدامة الموارد، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية والحضرية على مواجهة شح المياه.

 

وشدد على أهمية نشر الوعي حول أهمية الحصاد المائي، وتشجيع استخدامه في مختلف القطاعات، ودعمه من خلال سياسات حكومية واستثمارات تكنولوجية مبتكرة، وإشراك القطاع الخاص لتحقيق إدارة فعالة لمواردنا المائية، مشيرا إلى أهمية التكامل بين جهود المؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية في إدارة المياه واستدامتها، ووضع استراتيجيات تضمن الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة.

 
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