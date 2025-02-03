أبو السعود يؤكد أولوية الحصاد المائي للحد من تأثير التغيرات المناخية

وبين أبو السعود خلال اليوم العلمي الذي نظمته الوزارة اليوم الاثنين بالتعاون مع نقابة الجيولوجيين حول السدود والحصاد المائي، أن الحصاد المائي يكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف المائية التي تواجه منطقتنا، نظرا للحاجة إلى حلول مستدامة لإدارة المياه، مؤكدا أن تطبيق تقنيات الحصاد المائي، مثل بناء السدود الصغيرة، والخزانات الجوفية، والبرك الترابية، وتركيب أنظمة تجميع مياه الأمطار فوق الأسطح، يسهم في تقليل الفاقد المائي، وتحسين استدامة الموارد، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية والحضرية على مواجهة شح المياه.
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