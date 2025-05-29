الخميس 2025-05-29 02:12 م
 

أبو دلو ناطقا إعلاميا باسم وزارة الداخلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 
الخميس، 29-05-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية تسمية مدير القضاء الدكتور عبد الكريم محسن أبو دلو ناطقا إعلاميا باسم وزارة الداخلية.اضافة اعلان


يذكر أن الناطق الإعلامي السابق للوزارة طارق المجالي تم تعيينه بوظيفة الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب.
 
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