أبو دلو ناطقا إعلاميا باسم وزارة الداخلية

يذكر أن الناطق الإعلامي السابق للوزارة طارق المجالي تم تعيينه بوظيفة الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب.
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