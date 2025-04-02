أبو رمان يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى مالطا

الوكيل الإخباري- قدّم السفير عبد الله أبو رمان، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مالطا، مايرام سبيتيري، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مالطا، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة فاليتا.

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