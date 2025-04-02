الأربعاء 2025-04-02 11:42 م
 

أبو رمان يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى مالطا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الأربعاء، 02-04-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري-   قدّم السفير عبد الله أبو رمان، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مالطا، مايرام سبيتيري، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مالطا، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة فاليتا.

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ونقل السفير أبو رمان تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيسة المالطية، وتمنياته للشعب المالطي الصديق بمزيدٍ من التّقدّم والنّماء.

 
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