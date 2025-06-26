الخميس 2025-06-26 02:52 م
 

أبو زيد: كمائن المقاومة تؤكد أن جنود الاحتلال فقدوا الإرادة والرغبة في القتال

مجاهد من القسام يلقي عبوة "شواظ" داخل ناقلة جند ويفتك بسبع جنود بداخلها
مجاهد من القسام يلقي عبوة "شواظ" داخل ناقلة جند ويفتك بسبع جنود بداخلها
 
الخميس، 26-06-2025 02:24 م
الوكيل الإخباري-   قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد إن كمين المقاومة في خان يونس يؤكد على أبعاد تكتيكية، وأن إرادة القتال لا تزال متوفرة لدى المقاومة.اضافة اعلان


وأضاف أبو زيد أن ارتداء المقاوم لقطعة قماش على جسمه يُعد أسلوباً للتخفّي والتستّر، وتكسير شكل وحجم الجسم للتحايل على طائرات استطلاع الاحتلال التي تحمل برامج الذكاء الاصطناعي.

وأشار أبو زيد إلى أن انسحاب فرقة المظليين 98 من خان يونس في 16 من الشهر الجاري، وأمس الأربعاء سحب الفرقة 252 من شمال شرق غزة، وهي مناطق ذات حدة عمليات مرتفعة، ما يؤكد أن ارتفاع الخسائر وتجاوزها النقاط الحرجة أحد أسباب سحب هذه الوحدات.

وأوضح أبو زيد أن المقاومة منعت نتنياهو من محاولة استثمار "الفوز في إيران" برفع حدة العمليات في غزة، ويبدو أن قوات الاحتلال فقدت الرغبة في القتال، حيث أصبح المقاومون يصلون إلى داخل الآليات المقاتلة دون أيّة ردّة فعل تُذكر.
 
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