الخميس 2026-06-25 02:42 م

أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك

أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك بتعيينها عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك بتعيينها عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الخميس، 25-06-2026 02:07 م
الوكيل الإخباري-    أدت اليمين القانونية أمام نائب جلالة الملك، سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، اليوم الخميس، بشرى أبو شحوت، بمناسبة تعيينها عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.اضافة اعلان


وحضر مراسم أداء اليمين، في قصر بسمان الزاهر، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة.
 
 


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