أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك

وحضر مراسم أداء اليمين، في قصر بسمان الزاهر، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة.
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