أبو صعيليك : توجيهات حكومية بتفعيل الرقابة الداخلية في جميع دوائر القطاع العام

الوكيل الإخباري- اطلع وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، خلال زيارته معهد الإدارة العامة، على برامج المعهد ومشاريعه.

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وأشاد أبو صعيليك، بالدور الذي يقوم به المعهد في سبيل تطوير وتمكين قدرات العاملين في القطاع العام، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز دور المعهد ليكون ذراعها لرفع كفايات الوظيفة العامة.

كما أكد، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية للمعهد/ رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، ومدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، ضرورة تطوير البرامج التي يقدمها المعهد بما يواكب متطلبات خارطة تحديث القطاع العام، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعيدا عن البيروقراطية .

وأشار إلى التوجيهات الحكومية بتفعيل الرقابة الداخلية في جميع دوائر القطاع العام، مؤكدا في هذا الصدد أهمية الدور الذي يقع على عاتق المعهد في تقييم أوضاع هذه الوحدات وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للعاملين فيها؛ لرفع قدراتهم بالتعاون مع ديوان المحاسبة.