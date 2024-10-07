أبو صعيليك : توجيهات حكومية بتفعيل الرقابة الداخلية في جميع دوائر القطاع العام

وأشاد أبو صعيليك، بالدور الذي يقوم به المعهد في سبيل تطوير وتمكين قدرات العاملين في القطاع العام، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز دور المعهد ليكون ذراعها لرفع كفايات الوظيفة العامة.
وقدمت مدير عام المعهد، إيجازا حول عمل المعهد وما جرى إنجازه في الآونة الأخيرة من برامج ومشاريع لتمكين موظفي القطاع العام وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.
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