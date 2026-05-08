أبو عبيد: نادي الحسين يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه

وأضاف أبو عبيد أن مسيرة نادي الحسين لم تعد وليدة صدفة، بل أصبحت قائمة على عمل ثابت وخطط واضحة أثمرت عن تحقيق الألقاب بصورة متواصلة.
وتابع أن الفريق نجح في التتويج بلقب الدوري بعد تعب وماراثون طويل خلال الموسم، مثمنا في الوقت ذاته جهود الأندية الأردنية المشاركة في دوري المحترفين للموسم الحالي، والتي قدمت مستويات تليق بالكرة الأردنية.
وأشار إلى أن المنافسة القوية محليا والتمثيل الآسيوي أسهما في الحفاظ على اسم النادي وتعزيز مكانته، مؤكداً استمرار العمل على بناء الفريق وتطويره.
وأوضح أبو عبيد أن المدرب أحمد هايل سيقود فريق الحسين خلال الموسم المقبل.
وتمنى التوفيق للاعبي النادي الذين سينضمون إلى المنتخب الوطني لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم، مبينا أن مشروع نادي الحسين المقبل سيركز على تأهيل نجوم جدد لرفد المنتخب الوطني، ليشكلوا نواة المنتخب في تصفيات كأس العالم المقبلة.
وتُوج نادي الحسين بلقب دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2025/2026، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، ليحصد اللقب الثالث على التوالي.
وجاء تتويج الحسين باللقب عقب فوزه على الفيصلي بهدف دون رد، سجله اللاعب رزق بني هاني في الدقيقة 12من مجريات الشوط الأول.
