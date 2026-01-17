أبو عرابي: امتلاء آبار الحصاد المائي في إربد

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، أن الهطولات المطرية لهذا العام مبشرة بموسم زراعي وفير، حيث تميز الموسم المطري هذا العام بغزارة الأمطار.

وأضاف أبو عرابي اليوم السبت، إن المدة بين كل منخفض وآخر، ساهمت بتوفير رطوبة عالية للتربة، حيث ستستفيد منها النباتات والأشجار بشكل إيجابي ومميز ورغم أننا ما نزال في الثلث الأول من الموسم، إلا أن نسبة الهطولات من المعدل العام بلغت حتى الآن اكثر من 50 بالمئة .



وبين أبو عرابي أن الأمطار أسهمت بتعبئة جميع آبار الحصاد المائي الذي يعتبر أحد المشاريع الضخمة والاستراتيجية لاستغلال مياه الأمطار في مثل هذه المواسم، حيث يعتمد عليها المزارع طيلة الموسم الزراعي والذي قد يمتد إلى 6 أشهر دون الحاجة الى استخدام أي مصدر آخر للمياه، وبذلك يخفف من النفقات كما يخفف من الضغط على المصادر المائية المعروفة.