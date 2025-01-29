أبو علي : لا تغيير على الية الضريبة المقطوعة في الفوترة

وقال أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لن يرتب أي تغيير على الية فرض الضريبة المقطوعة على قطاع النقل والدائرة حريصة على حل أي تحديات تواجه القطاع ومعالجة أي مشاكل تواجهه وكذلك عدم تعريض الأعضاء لأي غرامات أو مخالفات وكذلك العمل على توفير كل وسائل الدعم والاسناد الفني، وتخصيص فرق للإرشاد والتوعيته بكيفية الربط على نظام الفوترة اسوة بباقي القطاعات.
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