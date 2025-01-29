أبو علي : لا تغيير على الية الضريبة المقطوعة في الفوترة

الوكيل الإخباري- ضمن منهجية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية لتمكين أعضاءها من الالتزام بالتشريعات الضريبية التقى الدكتور حسام أبو علي مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بممثلي قطاع النقل بخصوص الية انضمام أعضاء قطاع النقل إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني اسوة بباقي القطاعات الجهات الملزمة بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي وخطاب البنا.

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