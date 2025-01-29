 
الأربعاء 2025-01-29 05:55 م
 

أبو علي : لا تغيير على الية الضريبة المقطوعة في الفوترة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
الأربعاء، 29-01-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-  ضمن منهجية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية لتمكين أعضاءها من الالتزام بالتشريعات الضريبية التقى الدكتور حسام أبو علي مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بممثلي قطاع النقل بخصوص الية انضمام أعضاء قطاع النقل إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني اسوة بباقي القطاعات الجهات الملزمة بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي وخطاب البنا. 

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وقال أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لن يرتب أي تغيير على الية فرض الضريبة المقطوعة على قطاع النقل والدائرة حريصة على حل أي تحديات تواجه القطاع ومعالجة أي مشاكل تواجهه وكذلك عدم تعريض الأعضاء لأي غرامات أو مخالفات وكذلك العمل على توفير كل وسائل الدعم والاسناد الفني، وتخصيص فرق للإرشاد والتوعيته بكيفية الربط على نظام الفوترة اسوة بباقي القطاعات.

 
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