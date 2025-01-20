أبو علي يتفقد ضريبة شمال وجنوب عمان

وقام أبو علي بجولة شملت جميع الاقسام ومواقع الخدمة فيها واطلع خلالها على سير العمل، والتقى الموظفين وبعض المراجعين في مديرية جنوب عمان واستمع الى ملاحظاتهم وردود فعلهم حول الخدمات المقدمة في المديرية.
واكد خلال لقاء المدراء ورؤساء الأقسام والمدققين، على ضرورة مواصلة تقديم الخدمة المميزة وابراز الصورة الايجابية للدائرة وللعاملين فيها وتعزيز المسؤولية للوصول إلى تحقيق أهداف الدائرة ورؤيتها ورسالتها.
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