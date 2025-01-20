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أبو علي يتفقد ضريبة شمال وجنوب عمان

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
الإثنين، 20-01-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   قام الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بجولة تفقدية لمديريات شمال عمان وجنوب عمان أكد خلالها على ضرورة تقديم الخدمات للمكلفين بكل كفاءة ومهنية وعدم تأخير انجاز المعاملات خاصة وأنها جميعها تقدم الكترونيا وكذلك في حال مراجعة أي مكلف وجاهيا مساعدته وارشاده وتوجيهه على التعامل مع الدائرة الكترونيا.

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وقام أبو علي بجولة شملت جميع الاقسام ومواقع الخدمة فيها واطلع خلالها على سير العمل، والتقى الموظفين وبعض المراجعين في مديرية جنوب عمان واستمع الى ملاحظاتهم وردود فعلهم حول الخدمات المقدمة في المديرية.


واكد خلال لقاء المدراء ورؤساء الأقسام والمدققين، على ضرورة مواصلة تقديم الخدمة المميزة وابراز الصورة الايجابية للدائرة وللعاملين فيها وتعزيز المسؤولية للوصول إلى تحقيق أهداف الدائرة ورؤيتها ورسالتها.

 
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