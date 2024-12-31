أبو علي يتفقد مواقع خدمات تحصيل الضريبة قبيل ساعات من انتهاء العام

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي عددا من اقسام ومراكز تحصيل ضريبة الدخل والمبيعات في عمان ومديرية الشؤون المالية اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للمكلفين والمراجعين في اخر يوم في العام الحالي 2024.

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