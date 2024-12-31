أبو علي يتفقد مواقع خدمات تحصيل الضريبة قبيل ساعات من انتهاء العام

وطلب ابو علي من المدراء على ضرورة تقديم الخدمات وكافة التسهيلات للمكلفين وانجاز المعاملات بالسرعة القصوى للتخفيف على المراجعين. وتسهيل الاجراءات لهم كما اوعز لمدير تقنية المعلومات لمتابعة إجراءات تقديم الخدمات الكترونيا حتى منتصف الليل.
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