 
السبت 2025-01-25 08:07 م
 

أبو علي يلتقي القطاع التجاري حول نظام الفوترة الوطني

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل والمبيعات
السبت، 25-01-2025 05:20 م
الوكيل الإخباري-   قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.اضافة اعلان


وأوضح أبو علي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان بحضور رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق وأعضاء الهيئتين الادارية والعامة لغرفة التجارة انه جرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.
 
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