أبو علي يلتقي القطاع التجاري حول نظام الفوترة الوطني

وأوضح أبو علي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان بحضور رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق وأعضاء الهيئتين الادارية والعامة لغرفة التجارة انه جرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.
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