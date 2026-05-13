أبو فارس: نقابة أطباء الأسنان صاحبة السبق في تنظيم تعليمات الحقن التجميلي اللاجراحي

الوكيل الإخباري- أكد عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان وأمين الصندوق، الدكتور وليد أبو فارس، أن النقابة كانت ولا تزال القوة المهنية الأولى التي بادرت إلى شرعنة وتنظيم تعليمات الحقن اللاجراحي التجميلي في الأردن، مشدداً على أن ممارسة أطباء الأسنان لحقن "البوتوكس" و"الفيلر" تعد حقاً أصيلاً ومكتسباً ضمن الأنظمة والتدريب المعتمدين.

وقال أبو فارس في بيان وصل "الوكيل الإخباري" إن محاولات قصر هذا المجال على اختصاص طبي محدد تفتقر للدقة، موضحاً أن الحقن التجميلي اللاجراحي "ليس اختصاصاً مدرجاً في المجلس الطبي الأردني"، بل هو مهارة طبية وفنية يمكن ممارستها من قبل كوادر مؤهلة وفقاً لتعليمات نقابية صارمة.



وأضاف أن الوجه هو المجال الطبيعي لطبيب الأسنان بحكم خبرته الدقيقة في تشريح الوجه والفكين، مبيناً أن تعليمات النقابة تحدد نطاق الممارسة في منطقة الوجه فقط، ولا تسمح بتجاوزها لأي جزء آخر من الجسم. وأشار إلى أن نظام التأهيل المعتمد يشمل تدريباً عملياً مكثفاً، وامتحانات دقيقة، وشهادات معتمدة لضمان أعلى معايير السلامة للمرضى.