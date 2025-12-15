أبو ليلى يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين ولي العهد قبل لقاء السعودية

وقال أبو ليلى، في تصريحات لقناة الكأس القطرية، إن اللقاء مع ولي العهد شكّل دافعًا معنويًا كبيرًا للاعبين، مشيرًا إلى أنه وعد سموه بتحقيق جائزة رجل المباراة للمرة الثانية خلال البطولة، في ظل الثقة الكبيرة التي أولاها سموه لأداء المنتخب وقدرته على المنافسة.
وأضاف أن فوز النشامى على المنتخب السعودي والوصول إلى المباراة النهائية يعكس روح الفريق العالية والإصرار على تحقيق الإنجاز، مؤكدًا أن التركيز سينصبّ الآن على الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي في نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم 18 كانون الأول 2025، بهدف مواصلة المشوار الناجح والسعي إلى تحقيق اللقب العربي.
