أبو ليلى يوجه رسالة للسلامي

وظهر في الحالة التي نشرها أبو ليلى تعليقاً جاء فيه: "كبتنا الغالي، شكراً لك على كل شيء، أسأل الله أن يوفقك أينما كنت"، في إشارة واضحة إلى العلاقة الإيجابية التي جمعت اللاعبين بالمدرب خلال فترة عمله مع المنتخب.
وتأتي هذه الرسالة ضمن سلسلة من رسائل الوداع التي عبّر من خلالها عدد من لاعبي المنتخب عن تقديرهم للجهاز الفني السابق، مثمنين الجهود التي بُذلت خلال المرحلة الماضية مع "النشامى".
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