الإثنين 2026-07-06 01:12 ص

أبو ليلى يوجه رسالة للسلامي

أبو ليلى يوجه رسالة للسلامي
أبو ليلى يوجه رسالة للسلامي
 
الإثنين، 06-07-2026 12:10 ص
الوكيل الإخباري-   في لفتة مؤثرة تعبّر عن الامتنان والوداع، نشر حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى رسالة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ودّع فيها مدرب النشامى جمال السلامي، عقب انتهاء مشواره مع المنتخب الوطني.اضافة اعلان


وظهر في الحالة التي نشرها أبو ليلى تعليقاً جاء فيه: "كبتنا الغالي، شكراً لك على كل شيء، أسأل الله أن يوفقك أينما كنت"، في إشارة واضحة إلى العلاقة الإيجابية التي جمعت اللاعبين بالمدرب خلال فترة عمله مع المنتخب.

وتأتي هذه الرسالة ضمن سلسلة من رسائل الوداع التي عبّر من خلالها عدد من لاعبي المنتخب عن تقديرهم للجهاز الفني السابق، مثمنين الجهود التي بُذلت خلال المرحلة الماضية مع "النشامى".


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