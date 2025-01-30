أبو ناصر: المركبات الكهربائية تخضع لفحصين فنيين دقيقين قبل التخليص عليها

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر، أن كل مركبة كهربائية تخضع لفحصين فنيين دقيقين قبل التخليص عليها من المناطق الحرة، مشيرا الى أن هذه الإجراءات تعكس الثقة الكبيرة بالرقابة الصارمة التي تضمن أعلى معايير الأمان والجودة.

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وأشار أبو ناصر في بيان اليوم الخميس، الى أن "قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2016 يمنع تماما إدخال أي مركبة تعرضت لحوادث جسيمة"، موضحا أن كل مركبة تدخل إلى المملكة تخضع لفحص فني شامل من قبل إدارة الترخيص، إضافة إلى فحص سلامة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ما يضمن عدم السماح بدخول أي مركبة لا تتوافق مع معايير السلامة والجودة المعتمدة.