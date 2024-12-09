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أبو هنطش مديرا لإدارة الاستثمار وتطوير الأعمال في الديوان الملكي

الديوان الملكي الهاشمي
الديوان الملكي الهاشمي
الإثنين، 09-12-2024 05:54 م
الوكيل الإخباري-    تقرر تعيين يزن أبو هنطش مديرا لإدارة الاستثمار وتطوير الأعمال في الديوان الملكي الهاشمي، اعتبارا من تاريخ 1 كانون الأول 2024. اضافة اعلان
 
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