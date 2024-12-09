05:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712822 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تقرر تعيين يزن أبو هنطش مديرا لإدارة الاستثمار وتطوير الأعمال في الديوان الملكي الهاشمي، اعتبارا من تاريخ 1 كانون الأول 2024. اضافة اعلان

