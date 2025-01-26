أثناء صلاة المغرب.. وفاة الأردني ابراهيم السطري بمكة المكرمة

وقال ابن عمه لـ "الوكيل الاخباري" ان ابراهيم انتقل الى رحمة الله اثناء صلاة المغرب وتأدية مناسك العمرة في مكة المكرمة .
وأشار بأنه تم دفن إبراهيم في مكة المكرمة وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه جرش.
انا لله وانا اليه راجعون
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