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أثناء صلاة المغرب.. وفاة الأردني ابراهيم السطري بمكة المكرمة

إبراهيم سالم ابو صيام السطري
إبراهيم سالم ابو صيام السطري
الأحد، 26-01-2025 11:23 ص
الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى الاردني إبراهيم سالم ابو صيام السطري في مكة المكرمة .اضافة اعلان


وقال ابن عمه لـ "الوكيل الاخباري" ان ابراهيم انتقل الى رحمة الله اثناء صلاة المغرب وتأدية مناسك العمرة في مكة المكرمة .

وأشار بأنه تم دفن إبراهيم في مكة المكرمة وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه جرش.

انا لله وانا اليه راجعون
 
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