أجهزة توجيه عن بعد وبالونات .. الجيش يكشف حيلة تهريب خطيرة

وأضاف المصدر: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من البالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية".
وبعد تفتيش المنطقة، تبين أن البالونات كانت مزودة بأجهزة توجيه عن بُعد، ومحملة بمواد مخدرة، وقد تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الأمنية على الواجهات الحدودية، للتعامل مع كافة أشكال وأساليب التسلل والتهريب، مشددًا على أن مرتبات حرس الحدود بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
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