أجواء باردة جدا اليوم وزخات خفيفة في بعض المناطق

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر تشكل الإنجماد في ساعات الفجر فوق المرتفعات الجبلية العالية، منبهة من انزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة.
ويطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية.
وتكون الأجواء الاثنين، باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة، ويميل قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات محدودة من المطر في المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10- 1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 8 -1، وفي المرتفعات الشمالية 5 -2، وفي مرتفعات الشراة 4 -3، وفي مناطق البادية 12 - 2، وفي مناطق السهول 11 - 1، وفي الأغوار الشمالية 17 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 9، وفي البحر الميت 19 - 8، وفي خليج العقبة 20 - 10 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
الأسرة الأردنية تحيي الذكرى الـ 26 ليوم الوفاء والبيعة
-
التزكية تحسم انتخابات ثلاثة فروع لنقابة المهندسين
-
سطو مسلح على صيدلية في إربد
-
بلدية جرش الكبرى تغلق شارعًا فرعيًا بعد ظهور تصدعات
-
الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 26 ليوم الوفاء والبيعة
-
محافظ عجلون: الجهات المعنية تتابع ميدانيا حالة الطرق
-
ولي عهد أبو ظبي يستقبل رئيس مجلس النواب
-
الامن العام : إخلاء عدد من مرتبات الأمن العام الذين حوصروا بسبب الغبار الكثيف