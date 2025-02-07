أجواء باردة جدا اليوم وزخات خفيفة في بعض المناطق

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الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة جدا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، كما يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من مناطق البادية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. اضافة اعلان





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر تشكل الإنجماد في ساعات الفجر فوق المرتفعات الجبلية العالية، منبهة من انزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة.



ويطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



كما يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية.



وتكون الأجواء الاثنين، باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة، ويميل قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات محدودة من المطر في المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10- 1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 8 -1، وفي المرتفعات الشمالية 5 -2، وفي مرتفعات الشراة 4 -3، وفي مناطق البادية 12 - 2، وفي مناطق السهول 11 - 1، وفي الأغوار الشمالية 17 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 9، وفي البحر الميت 19 - 8، وفي خليج العقبة 20 - 10 درجة مئوية.







