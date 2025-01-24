أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة وعدم استقرار جوي الأحد

09:11 ص

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الوكيل الإخباري- تكون الأجواء الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة في ساعات ما بعد العصر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة لفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 14 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 11 - 6، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 15 - 6، وفي الأغوار الشمالية 20 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 13، وفي البحر الميت 21 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 11 درجة مئوية.



وتبقى الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

عدم استقرار الجوي



وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع في ساعات المساء أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتحول مع ساعات الليل إلى شمالية غربية.



ويوم الاثنين، تبقى المملكة ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



