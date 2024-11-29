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أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 29-11-2024 09:07 ص

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأحد، مشمسة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

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ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17- 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 17 - 4، وفي مناطق السهول 17 - 8، وفي الأغوار الشمالية 20 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 11 درجة مئوية.

 
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