أجواء تراثية وفنية تزين الأمسية الخامسة من مهرجان صيف عمّان

11:25 م

الوكيل الإخباري- واصل مهرجان صيف عمّان، الذي تنظمه أمانة عمّان الكبرى بالتعاون مع شركة زين الأردن، في حدائق الحسين، أمسياته العمّانية بفقرات غنائية وفعاليات ترفيهية متنوعة وسط حضور جماهيري كبير. اضافة اعلان





واستهلت فعاليات الأمسية الخامسة للمهرجان بفقرات غنائية وطنية وتراثية، وباقات متنوعة من الطرب العربي الأصيل، قدمها الفنانان محمد ربيحات وحسين السلمان، على خشبة المسرح الرئيسي، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.



وقدمت فرقة تراث معان عروضًا فلكلورية وغنائية مستوحاة من التراث الأردني العريق، حظيت بتفاعل كبير من جمهور المهرجان.



ولم تغب الفقرات الخاصة بالأطفال عن أجواء الأمسية، حيث تم تقديم عرض سينمائي تفاعلي، وعرض ألعاب الخفة، إضافة إلى محطات للرسم على الوجوه والألعاب الترفيهية وتوزيع الهدايا على الأطفال، التي تبدأ يوميًا من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشرة مساءً طيلة أيام المهرجان.



كما تم تخصيص مساحات لمنطقة الأسواق بهدف عرض وتسويق المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية.



وتجدد أمانة عمّان دعوة المواطنين لحضور المهرجان الذي تقام فعالياته في أجواء عائلية ممتعة، مشيرة إلى أنه تم تأمين مواقف مجانية للسيارات، ووسائط نقل إلى داخل حدائق الحسين لنقل الزوار إلى مواقع الفعاليات طيلة أيام المهرجان، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.





