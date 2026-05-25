أجواء وطنية مميزة في "البوليفارد" احتفالاً بعيد الاستقلال الـ 80

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة البوليفارد العبدلي اليوم الاثنين أجواء وطنية احتفالية مميزة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 80 للمملكة، وسط حضور واسع من العائلات والمواطنين الذين توافدوا للمشاركة في الفعاليات الوطنية والفنية التي أقيمت بهذه المناسبة.

اضافة اعلان



وتزينت أرجاء "البوليفارد" بالأعلام الأردنية والزينة الوطنية، فيما تخللت الاحتفالات عروضًا فنية وتراثية وفقرات موسيقية، جسدت معاني الفخر والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات.