الإثنين 2026-05-25 08:42 م

أجواء وطنية مميزة في "البوليفارد" احتفالاً بعيد الاستقلال الـ 80

علم الأردن
علم الاردن
 
الإثنين، 25-05-2026 06:43 م

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة البوليفارد العبدلي اليوم الاثنين أجواء وطنية احتفالية مميزة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 80 للمملكة، وسط حضور واسع من العائلات والمواطنين الذين توافدوا للمشاركة في الفعاليات الوطنية والفنية التي أقيمت بهذه المناسبة.

اضافة اعلان


وتزينت أرجاء "البوليفارد" بالأعلام الأردنية والزينة الوطنية، فيما تخللت الاحتفالات عروضًا فنية وتراثية وفقرات موسيقية، جسدت معاني الفخر والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات.


وعبّر المشاركون عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين أن عيد الاستقلال يمثل محطة مضيئة في تاريخ الأردن ويجسد مسيرة الإنجازات والتطور التي شهدتها المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

أخبار محلية الملك يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

علم الأردن

أخبار محلية متقاعدون عسكريون: الاستقلال محطة تاريخية جسدت معاني السيادة والانتماء الوطني

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي: الاستقلال الـ 80 محطة لاستحضار مسيرة البناء والإنجاز وتجديد الولاء للقيادة الهاشمية

الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين

أخبار محلية الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

أخبار محلية بدء تصعيد الحجاج الأردنيين إلى عرفات وسط إجراءات تنظيمية مكثفة

علم الأردن

أخبار محلية العودات: الاستقلال الـ 80 يشكل محطة عز رسخت سيادة الأردن ومكانته

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي روسيا تتوعد بضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف

علم الأردن

أخبار محلية أجواء وطنية مميزة في "البوليفارد" احتفالاً بعيد الاستقلال الـ 80



 
 






الأكثر مشاهدة

 