"أخي وعضيدي".. أردني ينعـى أخـاه

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة الأردني عزالدين محمد عبد العزيز العزام بعد معاناة مع المرض.



نعاه شقيقه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك :" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ..انتقل الى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض اخي وعضيدي الشاب عزالدين محمد عبد العزيز العزام "



كما نعاه العديد من اقاربه وزملائه عبر مواقع التواصل مستذكرين حسن اثره وصبره واحتسابه على المرض



انا لله وانا اليه راجعون

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