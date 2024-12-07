"أخي وعضيدي".. أردني ينعـى أخـاه

نعاه شقيقه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك :" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ..انتقل الى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض اخي وعضيدي الشاب عزالدين محمد عبد العزيز العزام "
كما نعاه العديد من اقاربه وزملائه عبر مواقع التواصل مستذكرين حسن اثره وصبره واحتسابه على المرض
انا لله وانا اليه راجعون
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