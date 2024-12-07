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"أخي وعضيدي".. أردني ينعـى أخـاه

عزالدين محمد عبد العزيز العزام
عزالدين محمد عبد العزيز العزام
السبت، 07-12-2024 11:39 ص

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة الأردني عزالدين محمد عبد العزيز العزام بعد معاناة مع المرض.

نعاه شقيقه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك :" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ..انتقل الى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض اخي وعضيدي الشاب عزالدين محمد عبد العزيز العزام "

كما نعاه العديد من اقاربه وزملائه عبر مواقع التواصل مستذكرين حسن اثره وصبره واحتسابه على المرض
 
انا لله وانا اليه راجعون

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