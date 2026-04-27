أداء القسم القانونية لخريجي جامعة مؤتة - الجناح العسكري للفوج الرابع والثلاثين

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض مادة فيلمية تناولت مراحل الإعداد والتأهيل العسكري والأكاديمي التي خضع لها التلاميذ خلال دراستهم.
وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية إن القسم العسكرية التي أداها الخريجون اليوم تعدّ التزاما قانونيا وأخلاقيا يحمل في مضمونه عظم المسؤولية وثقل الأمانة، مشيرا إلى أن الخريجين أتموا برنامجا تدريبيا وتأهيليا امتد لأربع سنوات، اكتسبوا خلاله المعارف والمهارات العسكرية اللازمة للالتحاق بالخدمة في وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.
وأكّد ضرورة الالتزام والانضباط التام بتعليمات وأنظمة القوات المسلحة، والعمل بروح المسؤولية والاحتراف، والتعامل مع الواجبات الموكلة إليهم بأعلى درجات الصدق والشفافية والإخلاص وأن يكونوا قدوة حسنة لجنودهم في السلوك والأداء، أوفياء للوطن وقيادته الهاشمية، وحراسا لمسيرته وأمنه واستقراره.
