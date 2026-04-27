أداء القسم القانونية لخريجي جامعة مؤتة - الجناح العسكري للفوج الرابع والثلاثين

الوكيل الإخباري- احتفلت جامعة مؤتة–الجناح العسكري، الاثنين، بأداء القسم القانونية لخريجي كلية العلوم العسكرية من الفوج الرابع والثلاثين، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية، ونائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية، ومفتي القوات المسلحة.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض مادة فيلمية تناولت مراحل الإعداد والتأهيل العسكري والأكاديمي التي خضع لها التلاميذ خلال دراستهم.



وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية إن القسم العسكرية التي أداها الخريجون اليوم تعدّ التزاما قانونيا وأخلاقيا يحمل في مضمونه عظم المسؤولية وثقل الأمانة، مشيرا إلى أن الخريجين أتموا برنامجا تدريبيا وتأهيليا امتد لأربع سنوات، اكتسبوا خلاله المعارف والمهارات العسكرية اللازمة للالتحاق بالخدمة في وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.