أراضي عجلون تباشر استقبال المراجعين في موقعها الجديد

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن مشكلة المبنى القديم لمديرية تسجيل عجلون كانت قد طُرحت سابقًا، حيث جرى الاستماع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بضعف جاهزية المبنى وعدم ملاءمته لتقديم الخدمات بشكل مثالي
وأوضح، بأنه وبتوجيه مباشر من المدير العام للدائرة جرى العمل على إيجاد بديل مناسب للموقع السابق تعزيزًا لنهج التشاركية مع وسائل الإعلام، وانسجامًا مع سياسة الدائرة في التحديث والتطوير من خلال توفير بيئة عمل نموذجية وملائمة تستجيب لتوجهات الحكومة وتلبي احتياجات متلقي الخدمة من مختلف الفئات بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبين الزبن، أن الدائرة لديها خطة لبناء مبنى في حال توفر قطعة أرض من أراضي الدولة ليكون المبنى متكاملاً.
وأشار إلى أن الدائرة أعدت دراسة شاملة لتقييم جاهزية المباني التابعة لها من حيث مدى ملاءمتها لتقديم الخدمات، نتج عنها إعداد خطة تنفيذية مرحلية تم بموجبها نقل عدد من المكاتب إلى مبان مملوكة لخزينة الدولة تنفيذًا لسياسة ضبط النفقات والاستغناء عن المباني المستأجرة، كما جرى في مكتب تسجيل شرق عمان.
وبيّن الزبن، أن الخطة تضمنت أيضًا إعادة تأهيل عدد من المديريات والمكاتب وتغيير مواقع أخرى تعذّر فيها تقديم الخدمة المثلى بسبب مشكلات، مثل الاكتظاظ أو عدم توفر مواقف اصطفاف، أو افتقارها لمتطلبات السلامة العامة أو عدم ملاءمتها من حيث البنية التحتية لا سيما لكبار السن، فضلًا عن ارتفاع كلفة صيانتها كونها مباني قديمة.
وقال، إن مديرية تسجيل أراضي عجلون كانت من أبرز المواقع التي شملتها هذه الخطة، إلى جانب مكتبي ناعور والشونة الشمالية، مؤكدًا أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لتأهيل وتطوير جميع مباني الدائرة بما ينسجم مع خطة تطوير القطاع العام ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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