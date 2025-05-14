"أردنية العقبة" تنظم يوما علميا ثقافيا

الوكيل الإخباري- افتتح عميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية فرع العقبة، الدكتور محمد المحارمة، اليوم العلمي الثقافي الذي نظمته كلية اللغات.

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وتضمن البرنامج عروضا شعرية بعدة لغات، وأفلاما تعريفية عن مدينة العقبة باللغة الفرنسية، إضافة إلى قصائد وقصص نجاح لخريجي الكلية، وأداءات متميزة لطلبة موهوبين في مجالات متعددة، وذلك ضمن الأنشطة التي تقوم بها الجامعة التي تهدف إلى رفع مستوى الطلبة في مهارات الكتابة، والتحليل اللغوي، والتواصل الفعّال، ما ينعكس إيجاباً على جاهزيتهم لسوق العمل ومواكبتهم لمتطلبات العصر.