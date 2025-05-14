"أردنية العقبة" تنظم يوما علميا ثقافيا

وتضمن البرنامج عروضا شعرية بعدة لغات، وأفلاما تعريفية عن مدينة العقبة باللغة الفرنسية، إضافة إلى قصائد وقصص نجاح لخريجي الكلية، وأداءات متميزة لطلبة موهوبين في مجالات متعددة، وذلك ضمن الأنشطة التي تقوم بها الجامعة التي تهدف إلى رفع مستوى الطلبة في مهارات الكتابة، والتحليل اللغوي، والتواصل الفعّال، ما ينعكس إيجاباً على جاهزيتهم لسوق العمل ومواكبتهم لمتطلبات العصر.
وأكد الدكتور المحارمة، بحضور عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، أهمية اللغة كجسر للتواصل بين الشعوب، وأداة فعالة في نشر المعرفة وتعزيز التفاهم العالمي، مشيرا إلى الأثر المتزايد للذكاء الاصطناعي والعلوم المعاصرة في تطوير اللغة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة.
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