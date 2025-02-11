أردنيون يقفون أمام البيت الأبيض لدعم مواقف الملك

وتأتي الوقفة لدعم موقف جلالة الملك في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتوطين للاجئين ودعما لحل الدولتين كحل وحيد للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية.
وكان وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى البيت الأبيض، وفي استقبالهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
-
أخبار متعلقة
-
الملك من البيت الأبيض: خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير معقولة
-
الملك يبدأ مباحثاته مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض
-
رئيس الوزراء يمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومدراء الدوائر إلا للضرورة
-
العيسوي يعزي الكيلاني والضمور
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
الجمارك تحبط تهريب 700 كروز دخان
-
ديوان المحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني للمالية العامة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات