 
الثلاثاء 2025-02-11 10:03 م
 

أردنيون يقفون أمام البيت الأبيض لدعم مواقف الملك

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
الثلاثاء، 11-02-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري- اصطف أردنيون قرب البيت الأبيض لتحية جلالة الملك وولي العهد، وللتأكيد على وقوف الشعب الأردني خلف جلالة الملك اثناء مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الوقفة لدعم موقف جلالة الملك في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتوطين للاجئين ودعما لحل الدولتين كحل وحيد للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

وكان وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى البيت الأبيض، وفي استقبالهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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