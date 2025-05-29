أردنيّو شيكاغو يرفعون الراية .. مسيرة حب لوطن لا يغيب عن القلب - فيديو

وأقيم على هامش المسيرة حفل فني أحياه الفنان الأردني محمد الصقور، مقدّمًا وصلة من أجمل أغانيه الوطنية والتراثية التي ألهبت حماس الحضور ولامست قلوب المغتربين.
جاءت هذه الفعالية بتنظيم مشترك من السادة: محمد العساف، وسعد الحياري، ومحمد الحمايدة، وأحمد أبو زيد، الذين ساهموا بجهود كبيرة في إنجاح هذا الحدث الوطني الذي عبّر عن اعتزاز الجالية بوطنهم الأم.
احتفالات الجالية الأردنية في شيكاغو#سوشال_الوكيل #الأردن #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/YbMBXpYSqk— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 29, 2025
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