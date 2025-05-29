الخميس 2025-05-29 02:12 م
 

أردنيّو شيكاغو يرفعون الراية .. مسيرة حب لوطن لا يغيب عن القلب - فيديو

الجالية الأردنية في شيكاغو
الجالية الأردنية في شيكاغو
 
الخميس، 29-05-2025 01:15 م
الوكيل الإخباري-   نظمت الجالية الأردنية في مدينة شيكاغو الأميركية مسيرة ضخمة ضمّت أكثر من 500 سيارة مزينة بالأعلام الأردنية، وذلك بحضور القنصل الفخري.اضافة اعلان


وأقيم على هامش المسيرة حفل فني أحياه الفنان الأردني محمد الصقور، مقدّمًا وصلة من أجمل أغانيه الوطنية والتراثية التي ألهبت حماس الحضور ولامست قلوب المغتربين.

جاءت هذه الفعالية بتنظيم مشترك من السادة: محمد العساف، وسعد الحياري، ومحمد الحمايدة، وأحمد أبو زيد، الذين ساهموا بجهود كبيرة في إنجاح هذا الحدث الوطني الذي عبّر عن اعتزاز الجالية بوطنهم الأم.
 
gnews

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