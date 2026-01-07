أردني رئيسا لمجلس إدارة المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي

الوكيل الإخباري- سمّت المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، الدكتور أمجد بهجت شموط، رئيسًا لمجلس إدارتها للدورة 2026–2028، خلفًا لرئيس البرلمان العربي السابق عادل العسومي، وذلك بعد انتهاء مدة رئاسته.

