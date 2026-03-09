أردني من ضمن المصابين في أبو ظبي جراء سقوط شظايا

وأوضح المكتب أن الحادث الأول أسفر عن إصابة شخص من الجنسية الأردنية بإصابة بسيطة، فيما أسفر الحادث الثاني عن إصابة شخص من الجنسية المصرية بإصابة متوسطة، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
وأكدت الجهات المعنية أن الفرق المختصة تعاملت مع الحادثين وفق الإجراءات المتبعة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة.
