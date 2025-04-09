أردني يحرز ميدالية فضية ببطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى

الوكيل الإخباري - فاز لاعب المنتخب الوطني لرياضة المشي عبود جودة بفضية بطولة غرب آسيا للأندية التي أقيمت في قطر.

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ومثل جودة نادي شفا بدران في البطولة، وحل في المركز الثاني بمسابقة 10 كم مشي في إنجاز آسيوي يضاف إلى قائمة إنجازاته وبطولاته في رياضته المفضلة.

واستطاع جودة الذي يلعب رياضة المشي منذ عام 2017 الظفر بأكثر من ميدالية ملونة خلال تمثيله الأندية التي يلعب لها والمنتخب الوطني، حيث ظفر بذهبية بطولة آسيا التي أقيمت عام 2018 في الأردن، وبرونزية بطولة قطر التي أقيمت عام 2023 وحل في مراكز متقدمة بالبطولة العربية في الجزائر إذ جاء في المركز الرابع وله العديد من الإنجازات المحلية والعربية والآسيوية.