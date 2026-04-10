أرقام جديدة تكشف توسع استخدام "سند" في المملكة

الوكيل الإخباري- في إطار التوجهات الوطنية للتحول الرقمي، وبتوجيهات من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، تواصل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطوير تطبيق سند المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية، عبر إطلاق حزمة من التحديثات والخدمات، بما يعزز تجربة المستخدم ويواكب احتياجات المواطنين.





ويشهد التطبيق توسعاً ملحوظاً في الاستخدام، حيث بلغ عدد مستخدمي سند نحو 2.5 مليون مستخدم، فيما وصلت نسبة تفعيل الهوية الرقمية إلى 42% من المواطنين المؤهلين واللذين أعمارهم 16 عام فأكثر في وهذا مؤشر واضح على تزايد الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية.



كما سجل التطبيق أكثر من 400 ألف مستخدم جديد منذ بداية العام، ما يعكس التحول المتسارع نحو استخدام القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة وأمان.



وشملت التحديثات الأخيرة توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وإضافة خدمات نوعية تعزز تجربة المستخدم، وخدمات رقمية موسمية خلال شهر رمضان، من بينها إتاحة زكاة الفطر عبر التطبيق، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً من المستخدمين كما تم إتاحة خدمة شراء أرقام لوحات المركبات المميزة، وخدمات دفع المخالفات ، إلى جانب توفير خدمات دفع مسقفات الأمانة للأردنيين وغير الأردنيين.



ويقدّم تطبيق سند اليوم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الرقمية، أبرزها:

إصدار وتجديد جواز السفر، إصدار وتجديد دفتر العائلة، إصدار الشهادات الرقمية للأحوال المدنية، شهادة عدم المحكومية، إصدار وتأجيل وثيقة خدمة العلم، إصدار الشهادات المدرسية، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة، إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، تقديم الإقرار الضريبي، الاستعلام ودفع المخالفات، خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاستعلام ودفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، إضافة إلى الوصول إلى الوثائق الرقمية للمواطنين.



كما تم إتاحة رخصة المركبة للمقيمين وغير الأردنيين بشكل مباشر على الصفحة الرئيسية للتطبيق، بما يسهّل الوصول إليها، إلى جانب إضافة خدمات متكاملة تتعلق بالمركبات ومخالفات السير.



وفي جانب التمكين الرقمي، أتاح التطبيق إمكانية تغيير رقم الهاتف وإعادة تعيين كلمة المرور من خلال التحقق الإلكتروني (eKYC)، دون الحاجة لمراجعة أي جهة، بما يعزز سهولة الاستخدام وأمانه.



كما أصبح التطبيق متوفراً عبر متجر Huawei AppGallery إلى جانب App Store وGoogle Play، مع دعمه لأجهزة التابلت وiPad، ما يتيح تجربة استخدام أكثر مرونة لمختلف فئات المستخدمين.



وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي ضمن خططها المستمرة لتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، وتوسيع نطاق الاستفادة من تطبيق سند بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.





