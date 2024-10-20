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أزمة سير خانقة وإصابة بحادث تصادم 3 مركبات على طريق جرش عمان - صور

أزمة سير بعد حادث التصادم
أزمة سير بعد حادث التصادم
الأحد، 20-10-2024 08:37 ص

الوكيل الإخباري- أصيب شخص إثر حادث تصادم بين 3 مركبات وقع صباح الأحد، على طريق جرش - عمان باتجاه العاصمة، وفق إدارة الدوريات الخارجية.

وقالت الدوريات الخارجية لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالة المصاب العامة متوسطة، في حين جرى رفع الأثر المروري -بعد تسببه بحدوث أزمة خانقة- عن حرم الشارع لضمان انسيابية حركة السير.

وأضافت أن جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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