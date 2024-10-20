أزمة سير خانقة وإصابة بحادث تصادم 3 مركبات على طريق جرش عمان - صور

وقالت الدوريات الخارجية لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالة المصاب العامة متوسطة، في حين جرى رفع الأثر المروري -بعد تسببه بحدوث أزمة خانقة- عن حرم الشارع لضمان انسيابية حركة السير.
وأضافت أن جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
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